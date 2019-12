Le tinte per i capelli sono cancerogene? Gli esperti di Airc fanno chiarezza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Con un tweet lanciato nel mese di ottobre del 2017, il chirurgo della mammella Kefah Mokbel, esperto di cancro del seno e autore di diversi studi di genetica molecolare, ha annunciato di aver condotto una metanalisi (ovvero una revisione statistica di tutti gli studi esistenti in materia) sulla relazione tra l’uso di tinture pere il rischio di sviluppare un carcinoma mammario. Secondo il chirurgo, che ha pubblicato i risultati della sua analisi agli inizi del 2018 sulla rivista Anticancer Research, il rischio di ammalarsi di tumore aumenterebbe del 19 per cento circa in caso di uso mensile di tinture per. La sua raccomandazione, quindi, era di non tingere ipiù di sei volte l’anno. La metanalisi di Mokbel ha preso in esame otto studi caso-controllo, condotti tra il 1980 e il 2017, in cui si confrontava il numero di cancri della mammella in un gruppo di ...

