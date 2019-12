Le previsioni meteo di venerdì 13 dicembre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ledi13– Rovesci sparsi al Nord, al Centro possibili temporali sul versante tirrenico. Al Sud condizioni in netto peggioramento. Ledi13– Sarà un13all’insegna dell’instabilità sulle regioni italiane, che saranno interessate da rovesci di anche moderata intensità. Nord – Precipitazioni sparse interesseranno in particolar modo il settore occidentale Addensamenti compatti e precipitazioni sparse interesseranno in particolar modo il quadrante occidentale del settore settentrionale. Le temperature faranno registrare una sensibile flessione con le massime che scenderanno a sei gradi. Centro – Rovesci a carattere temporalesco sul versante tirrenico, nevicate anche abbondanti sull’Appennino Al Centro una nuova perturbazione porterà temporali sul ...

