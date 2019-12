Le Olimpiadi tornano al tempo delle colonie | la gara del surf di Parigi 2024 si disputerà

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ladelalledisi… a Tahiti. A 15.700 km dalla capitale francese. A dieci ore di fuso orario dal Paese ospitante. Lo hanno reso noto gli organizzatori, che ora attendono l’ok del CIO per ufficializzare una sorta di ritorno alla geografia coloniale, per esigenze sportive. Sì, perché per la competizione del(sport che farà il suo debutto olimpico a Tokyo 2020) sono state scelte le onde di Teahupo, ex colonia francese nel Pacifico del sud. Più belle, e più adatte di quelle nel sud-ovest della Francia o della Britannia, a Biarritz, Lacanau e Les Landes and La Torche, le rivali poi scartate. La Polinesia Francese è ad appena 22 ore di volo da, e il costo di un biglietto aereo per arrivarci si aggira sui 2.500 euro. Tahiti è uno dei migliori “spot” al mondo per ilda onda, e Teahupo è unatappe del ...

