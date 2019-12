Le mani della ' ndrangheta in Umbria 27 arresti e 10 milioni di beni sequestrati

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Andrea Pegoraro L'operazione è stata realizzata dalla polizia, coordinata delle procure distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria. Alcune cosche si erano infiltrate nel contesto economico umbroper un valore di circa 10di euro e 27. È il risultato di una vista operazione realizzata dalla polizia, coordinata delle procure distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria, dirette dai procuratori Nicola Gratteri e Giovanni Bombardieri. I 27 provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nei confronti di appartenenti alle coscheTrapasso e Mannolo di San Leonardo di Cutro e Commisso di Siderno. Le indagini hanno scoperto che oltre alla Calabria le organizzazioni criminali erano infiltrate anche in. Ventitré misure cautelari, di cui 20 in carcere e 3 ai domiciliari, sono state emesse per altrettanti soggetti ritenuti ...

