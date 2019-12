Lavori irregolari allo Stadio Collana, domani conferenza stampa (Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – domani, alle ore 11, nella sede del Circolo Tennis Vomero, in via Gioacchino Rossini, conferenza stampa per denunciare le irregolarità emerse sui Lavori realizzati e da realizzare per la ristrutturazione l’adeguamento strutturale dello Stadio Collana da parte della società Giano e della Regione Campania, nonché delle discusse modalità di affidamento. Saranno presenti il presidente del Comitato Ex Collana Sandro Cuomo, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello e il presidente della V Municipalità Paolo De Luca. Prevista la partecipazione di tutte le associazioni sportive Ex Collana. Nel corso della conferenza verranno illustrati atti e documentazione che attestano l’illegittimità delle opere realizzate nella struttura, in vista dell’inaugurazione prevista per i ...

