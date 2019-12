Laura Torrisi a Bali da sola | Per i miei 40 anni volevo sentirmi libera e

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Novella Toloni L’attrice è volata in Indonesia per concedersi un viaggio introspettivo e solitario dopo l’impegno televisivo nel talent "Amici Celebrities" Reduce dalla partecipazione televisiva al talent di Maria De Filippi, "Amici Celebrities",ha deciso di concedersi un viaggio all’estero per festeggiare i suoi primi 40. L’attrice e cantante è volata a, in Indonesia, proprio nel giorno del suo compleanno, il 7 dicembre, compiendo un tour tra le bellezze dell’i. Al suo fianco, però, non c'era nessun nuovo amore. L'attrice fiorentina ha infatti scelto di viversi quest'esperienza in solitaria. Un viaggio, atteso e desiderato da, cheha deciso di regalarsi e di fare da, per ritrovare la sua dimensione più intima e spirituale. A spiegarlo è stata lei stessa nell’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove da ...

infoitcultura : Vacanze al caldo per Laura Torrisi, ex di Pieraccioni. Lui: 'Mesi per abituarmi al distacco' - infoitcultura : Leonardo Pieraccioni con la nuova fiamma. E Laura Torrisi che ne pensa? - zazoomnews : Leonardo Pieraccioni con la nuova fiamma. E Laura Torrisi che ne pensa? Il commento non sfugge - #Leonardo… -