Laura Chiatti e la polemica sul gesto del figlio | risponde Francesco Arca

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e il post riferito allasul dito medio delancheAlcuni giorni fa,è finita nel caos a causa di una foto in cui il suoletto, Enea, mostrava il dito medio. L’attrice è stata travolta da una valanga infinita di critiche perché in tanti non … L'articoloe lasuldelproviene da Gossip e Tv.

