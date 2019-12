Laura Chiatti e la polemica sul dito medio del figlio | “Io insegno ad amare”

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non è la prima volta chefinisce nel mirino degli hater in merito all’educazione dei figli. Era appena diventata mamma del primogenito, che già veniva criticata per come lo teneva in braccio. Poi era stato il turno dei capelli lunghi di Enea e Pablo, mai tagliati fino ai 4, 5 anni. E ancora per il ciuccio tenuto oltre tempo massimo. Non c’è cosa che faccia o posti, che non venga analizzata, giudicata e il più delle volte biasimata. E pensare cheè una mamma super innamorata dei suoi due meravigliosi bambini. Per loro ha anche scelto (cosa non così scontata nel suo ambiente) di diradare gli impegni cinematografici così da poterli crescere personalmente. Eppure non c’è pace per lei: complice anche e soprattutto il fatto che l’attrice posta continuamente momenti privati e famigliari con loro, tutto viene passato sotto il tritacarne social. Questa ...

