Laura Chiatti e la polemica sul dito medio del figlio | “Insegnare ad amare è più

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Luana Rosatorisponde con un post su Instagram a tutti gli hater che hanno criticato ilEnea per aver mostrato ilin una foto Solo qualche giorno fa,veniva sommersa di critiche da parte degli hater a causa di una foto in cui ilEnea, prima di partecipare ad una festa insieme ai genitori, mostrava il. Un atteggiamento che molti utenti della rete hanno ritenuto inaccettabile per un bambino e nei confronti dellasono piovute critiche violente. Qualcuno l’ha accusata di aver educato male i propri figli, qualcun altro ha sottolineato come una mamma non dovesse permettere un certo tipo di comportamento e, a questi attacchi, l’attrice ha replicato con un sonoro: “Fatevi i ca..i vostri!”. Anche questa risposta, comprensibile se si viene costantemente attaccati per ogni post o foto condivisa sui social, ha ...

kaleria12185731 : RT @Noovyis: (Laura Chiatti nella bufera per il gesto del figlio: “Una cosa bruttissima, non va bene”. E la sua reazione è furiosa) Playhi… - KontroKulturaa : 'Non sai educare i tuoi figli': Laura Chiatti attaccata sui social sbotta: 'Fatevi i ca**i vostri!' - - franbellino : Laura Chiatti, figlio preso di mira dagli haters per un gestaccio: l'attrice si infuria e risponde -… -