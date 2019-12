Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I terremoti del 2009 all’Aquila e del 2016 a Norcia, Accumoli e Amatrice, non furono soltanto un dramma per la popolazione, ma anche per l’immenso patrimonio artistico che è andato in rovina.Il documentario diin, realizzato da Stefanie Appel, è un viaggio nelle “zone rosse” per raccontare gli straordinari sforzi del ministero dei Beni Culturali, della sua unità di crisi, e di altri centri di ricerca e restauro, per salvare il salvabile. Centinaia di chiese si sgretolarono, ma una pdi queste, con il tempo, torneranno alla luce: la facciata di San Benedetto a Norcia è resiste protetta da un’impalcatura, gli affreschi del Santuario dell’Icona Passatora sono stati trasportati in un posto sicuro. Lo stesso succede a Preci, a Campi o a Subiaco.

HuffPostItalia : L'arte salvata dalle macerie. Il doc di Arte in Italiano -