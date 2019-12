L’arte del voodoo | ecco chi è la strega Marie Laveau

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilè una tradizione misteriosa e affascinante, tanto da aver influenzato tantissimi film e romanzi famosi. Una teen series molto famosa come “The Originals” basa molto della sua trama sulla forza misteriosa dele delle sue pratiche quasi demoniache. La tradizione occidentale ha per lungo tempo provato a capirne le sue fondamenta ma in realtà è difficile. Per questo alcune leggende hanno dato luogo a diverse creepypasta che sono molto lontane dalla verità. La vera regina delè statama sul suo conto sono circolare molte storie inesatte. Volete sapere cosa fece davvero? Leggete l’articolo per scoprirlo. Una vita avvolta nel misteroera una donna molto famosa nel suo tempo, tanto che il suo nome si era sparso per tutti gli Stati Uniti. E’ nata a New Orleans nel 1801 da madre creola e padre americano. Per il ...

UffiziGalleries : #Raffaello ritrae Papa Leone X,nato l' #11dicembre 1475, seduto con il camauro in testa e la mozzetta sulle spalle.… - _MiBACT : #Turismo, @dariofrance: «Il 2020 sarà l’Anno del treno turistico, per un turismo sostenibile e governare la crescit… - UffiziGalleries : ??Il fuoco può veramente tutto. Il fuoco distrugge e crea. Può davvero creare figure “incendiare”, vorticose come fi… -