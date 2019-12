L’allieva 3 anticipazioni, Antonia Liskova confessa: “Mi sentivo umiliata” (Di giovedì 12 dicembre 2019) L’allieva 3: Antonia Liskova parla del suo difficile passato Antonia Liskova sarà tra le protagoniste della terza stagione de L’allieva. La fiction si Rai1 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi andrà in onda nel 2020 e in questi giorni si stanno girando le nuove puntate. Sulle pagine del settimanale Oggi, Antonia Liskova ha parlato del lavoro, dell’impegno ne L’allieva 3 e ha sollevato il velo sul suo passato difficile, segnato dalla povertà e dall’incertezza. Ripercorrendo le tappe della sua vita l’attrice ha ammesso: “Ho avuto un’infanzia complicata a causa della povertà della mia famiglia. Mi sentivo umiliata, emarginata”. Antonia Liskova ha ammesso di essere arrivata in Italia con “tante speranze e zero soldi in tasca” e la paura di dover tornare indietro dopo aver fallito. Il destino dell’attrice ...

