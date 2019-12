La triste storia di Tank

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I volontari dell’Humane Society in Virginia, hanno deciso di rendere nota ladi un cucciolo chiamato, affinché una dolce famiglia si facesse avanti per adottarlo. Una vicenda davvero terribile, che purtroppo non ha portato a nessun lieto fine per i suoi amici umani e per i suoi fratellini a quattro zampe. Poche settimane fa, un’abitazione del posto ha preso fuoco e nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, per riuscire a salvare le persone, nulla è stato possibile. All’interno della casa c’erano anche dei cani e, era proprio uno di loro. Nessuno sa come sia riuscito a salvarsi, ma tutti credono che sia stato un miracolo. Il cucciolo è riuscito a trovare un passaggio attraverso le fiamme ed è riuscito a mettersi in salvo. I volontari di Humane Society, sono rimasti davvero sorpresi da quello che è accaduto. Nonostante ciò che il ...

