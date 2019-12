Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Marcia trionfale ai lavori del Comitato intergovernativo, a Bogotà, per lache da oggi è stata iscritta, con volontà unanime dei 24 Paesi votanti, nella Lista rappresentativa degli elementi dichiaraticulturale. Un ingresso che segna anche un nuovo primato mondiale per l’Italia per la quota-record di iscrizioni in ambito rurale e agroalimentare, e il sorpasso su Turchia e Belgio. Ma il riconoscimento premia soprattutto il lavoro di squadra per la candidaturaa pratica pastorale tra Italia, Austria e Grecia. “Siamo fieri di questo riconoscimento per la tradizione rurale italiana” commenta la ministrae Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova. Mentre il ministro’Ambiente Sergio Costa si dichiara “particolarmente contento di questo risultato che ...

SilvanoPravato : RT @HuffPostItalia: La transumanza entra nel Patrimonio immateriale Unesco - HuffPostItalia : La transumanza entra nel Patrimonio immateriale Unesco - mattinodipadova : La transumanza entra nel patrimonio immateriale dell'Unesco -