La strage di Piazza Fontana ricordata dai giovani | «Mano fascista | Milano non dimentica»

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono passati cinquant’anni dalladi, l’attentato alla Banca nazionale dell’agricoltura diin cui morirono 17 persone. In cinquant’anni – una generazione e mezzo circa – la politica e il paese sono cambiati radicalmente: il partito comunista non gode più di molto consenso, le contestazioni operaie sono meno frequenti e il terrorismo di matrice estremista non minaccia più la sicurezza pubblica come allora. Eppure il ricordo rimane, anche tra i Millienial e i Gen Z nati nei primi anni 2000. Al corteo aha preso la parola, dopo il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, Carlo Arnoldi – il quale ha voluto ricordare come gli autori delladel movimento di estrema destra Ordine Nuovo siano ormai noti – una giovane liceale di Voghera che, dopo aver raccontato del ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12dicembre 1969 si compie la strage di Piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti, ancora senza colpev… - riotta : 12 12 1969 12 12 2019 In ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. In ricordo di chi si è battuto, inva… - pfmajorino : Ci sono stati depistaggi, connivenze, enormi errori, complicità e ancora tante zone oscure. Ma Piazza Fontana è pr… -