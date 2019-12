La storia di Hideo Kojima prende vita in un nuovo video

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La nostra serie Dietro ilgioco, nata allo scopo di raccontare le vicissitudini nascoste oltre la carriera dei più grandi game designer del medium, inaugura il primo capitolo della sua nuova versione. Ladi, il primo articolo con cui abbiamo inaugurato la rubrica, è finalmente disponibile in unformato.All'interno dell'analisi troverete tutti dettagli e vicissitudini che hanno portato il giovane aspirante regista da Setagaya a trasformarsi in uno fra i personaggi più discussi delladeigiochi, amato da alcuni e criticato da altri ma innegabilmente responsabile di alcune fra le derive più interessanti nel sottoboscoludico.Vi ricordiamo che la rubrica Dietro ilgioco, per il momento, ha ripercorso il messaggio e le opere di aziende e personalità come CD Projekt, l'intramontabile Shigeru Miyamoto e Bethesda Game Studios, a ...

