Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, resa necessaria dopo tante sconfitte elettorali, porta con sé già parecchie polemiche. Nel mirino ancora le decisioni calate dall’alto. In particolare finiscono sotto accusa, prima ancora di essere ratificati dalla piattaforma Rousseau, i sei referenti scelti da Luigi Di Maio, che creeranno attorno a lui una sorta dipolitica. Ecco Massimo, l’eurodeputato da tempo non in linea con le idee del capo politico: “Credo che non sia affatto corretto presentare un listino bloccato e dare la possibilità di votare solamente Si o No all’intera lista. Si sarebbe dovuto dare anoi la possibilità di votare individualmente ogni componente di quella squadra”. In pratica i sei dovranno essere votati in blocco e non si potrà esprimere apprezzamento per una persona e ...

raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: La segreteria M5s è appena nata e già scontenta tutti. Trenta e Castaldo sul piede di guerra - HuffPostItalia : La segreteria M5s è appena nata e già scontenta tutti. Trenta e Castaldo sul piede di guerra - MPenikas : @marioerdrago @kitta1979 @RaphaelRaduzzi @acqu_marina @valy_s Una cosa e' seguire un tema all'interno del M5S (cosa… -