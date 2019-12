Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Fa male e fa riflettere sentire Salvini che al Senato cita i nomi delle decine di accademici che hanno condiviso la lettera aperta sulla riforma del Mes. Molti di quei nomi sono non solo specchiati studiosi, ma anche riferimenti intellettuali e morali, per onestà e impegno, non solo per i loro allievi, ma per una comunità molto più ampia. In uno dei tanti coup de théâtre a cui ormai ci ha abituato la politica, la figura del “professorone”, da sempre vilipesa dalla destra, viene riabilitata, incensata, le si dà persino un ruolo sociale.Fa male perché la Lega al Governo, con e senza Berlusconi, non ha fatto altro che tagliare i fondi all’Università, alla scuola, alla cultura, per poi lodare in quell’intervento “i professori che hanno fatto concorsi veri”. È stata la Lega, con tutti i suoi ...

davidefaraone : Si chiamano Sanna, Katri, Li, Maria, Anna Maya. Sono rispettivamente la Premier e le leader dei Partiti di governo… - HuffPostItalia : La rivincita dei 'professoroni' nel pasticcio del Mes - Leros75_ : Attentati di destra per incolpare la sinistra e dar sfogo al desiderio di rivincita dei repubblichini sconfitti il… -