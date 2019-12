La regina Elisabetta ha fatto i regali di Natale | quanti e a che cifra

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Come da tradizione, lasi è già portata avanti con idiper i parenti e i membri più stretti del suo staff. Fino ad ora, giovedì 12 dicembre 2019, ne avrebbe già fatti 620 oltre ad aver spedito almeno 750 cartoline di auguri. IdidellaTutti gli anni la sovrana d’Inghilterra suole fare un pensiero a tutte le persone che durante l’anno lavorano per lei a Buckingham Palace. Tra maggiordomi, chef e addetti alle pulizie, queste sono più di 600: a loro viene sempre consegnato un regalo accompagnato da un biglietto recante una frase di ringraziamento. Naturalmente lanon si aggira personalmente tra negozi e centri commerciali per acquistarli, ma sceglie direttamente dalla sua residenza tra una serie di idee regalo che le inviano diversi brand selezionati. Tra gli store preferiti figurano innanzitutto ...

