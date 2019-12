La Regina Elisabetta a Natale spende 35mila euro per 620 regali | 750 cartoline e

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nessuno può criticare la, soprattutto se si parla didi. La sovrana, infatti, ha già comprato 620 doni per i collaboratori stretti e i parenti,ndo 30mila sterline (pari a circa). Come se non bastasse, The Queen ha fatto spedire 750di auguri e ha provveduto all’acquisto di 1500 confezioni di Christmas pudding (tipico dolce natalizio inglese, ndr) per i delegati Commonwealth. A riportarlo è il Daily Mail.“Oggi idivengono scelti su internet da due dipendenti dell’ufficio della segreteria privata di Sua Maestà - un insider anonimo a - ma fino a poco tempo fa laera solita fare shopping da sola. Aveva dei negozi selezionati, in particolare Harrods e Fortnums, che inviavano a Palazzo un furgoncino pieno di merce, in che lei potesse scegliere in tutta ...

