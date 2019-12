La raccolta solidale delle fashion renter per i bambini con disabilità di Bali

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A Natale siamo tutti più buoni. E dovremmo esserlo ancora di più per aiutare chi ha bisogno del nostro aiuto. Ecco perché lehanno deciso di lanciare unafondi per sostenere iconche vivono a. Curiosi di conoscere il progetto? È già partita lafondi benefica natalizia che ledi Dressyoucan e ilbrand House of Mua Mua hanno deciso di avviare per raccogliere fondi a favore dell’associazionenese YPAC, scuola residenziale percon, che da più di 40 anni opera nell’isola indonesiana. Dal 12 al 24 dicembre, infatti, l’atelier milanese di DressYouCan ospiterà una flash sale natalizia realizzata in collaborazione con House of Mua Mua. Per una volta non si noleggeranno abiti, ma si farà shopping per una buona causa, per sostenere la fondazione fondata da Nyonya Sukarmen ...

