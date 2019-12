La prevenzione per combattere l’emicrania

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'emicrania, malattia neurologica fortemente invalidante, tende ad essere largamente sottovalutata e non di rado rimane non diagnosticata e non trattata. Il professor Piero Barbanti, responsabile dell'Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, che è anche presidente dell'Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee, Anircef, spiega: "L'emicrania è una malattia molto frequenta e poco conosciuta. Solo il 25 per cento degli italiani la riconosce e di questi un terzo ha almeno un attacco alla settimana. Ne soffrono anche i bambini, in percentuale del 10 e 12%. Non va dimenticato che si soffre di emicrania nel periodo più produttivo della vita, tra i 25 ed i 45-50 anni. Ma sono sempre di più le donne in menopausa che ancora non si sono liberate del problema. L'impatto di questa malattia è importante perché chi soffre di ...

