La nascita di Spotify diventa una serie tv Netflix – Notizie del 12 dicembre (Di giovedì 12 dicembre 2019) La nascita di Spotify sarà al centro di una nuova serie tv Netflix – Notizie serie tv 12 dicembre Come è nata Spotify? Sarà Netflix a provare a rispondere a questa domanda insieme a Yellow Bird UK, in una serie tv ancora senza titolo che sarà basata sul libro Spotify Untold, pubblicato dai giornalisti Sven Carlsson and Jonas Leijonhufvud. Sulla scia del film di Aaron Sorkin The Social Network, il progetto racconterà come l’imprenditore svedese Daniel Ek, insieme a Martin Lorentzon, siano riusciti a rivoluzionare l’industria musicale attraverso lo sviluppo di Spotify nel 2006, una piattaforma di streaming legale e gratuita. Secondo Netflix sarà un drama su come tenacia e decisione possano cambiare lo status quo. Per-Olav Sørensen (Quicksand, Home for Christmas) sarà il regista e ha spiegato come la serie si soffermerà sulla battaglia globale finanziaria e digitale. Per ...

