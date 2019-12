La manovra ‘salva’ la Cannabis Light | sarà legale

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lacon THC inferiore allo 0,05 per cento: approvato l’emendamento bipartisan alla2020. I commercianti disalvati da un emendamento al testo della2020. Durante i lavori alla Commissione Bilancio del Senato è stato approvato un emendamento che protegge i commercianti dia basso (o quasi inesistente) contenuto di THC dalle iniziative della magistratura. Fonte dell’immagine: https://pxhere.com/it/photo/728181, approvato l’emendamento alla2020 Con l’emendamento alla2020 diventa lecita la vendita di, ossia con un tasso di THC non superiore allo 0,05%. L’emendamento in questione porta la firma di esponenti del Movimento 5 Stelle ma anche del Partito democratico. La proposta in questione, approvata dalla Commissione, ha risvolti ...

