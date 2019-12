La Lega Pro lancia la protesta | «Urge una defiscalizzazione»

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Presidente dellaPro Francesco Ghirelli si è pronunciato oggi sull’importanza della, necessaria ai club dellaPro: «Dopo le ultime difficili stagioni comePro ci siamo impegnati per far approvare delle regole rigide che tutelassero i grandi imprenditori della serie C e siamo riusciti a farle approvare». «Abbiamo lavorato con la … L'articolo LaProla: «una

sportli26181512 : Ghirelli: 'Defiscalizzazione necessaria per la #SerieC': Il presidente della Lega Pro: 'Il prossimo turno comincerà… - m_freda21 : - zazoomblog : La Lega Pro chiede la defiscalizzazione e lancia la protesta - #chiede #defiscalizzazione #lancia -