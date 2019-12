La Lega ha aperto il mercato delle vacche Di Maio | “Tiri fuori il listino prezzi e ci

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Lahail, tirianche ile ci dica quanto costa un parlamentare al chilo. La storia continua a ripetersi. È il collaudato sistema della vecchia politica. Vi ricordate gli Scilipoti di Berlusconi? L’elenco di politici che si sono venduti al diavolo per pochi spiccioli o per una poltrona più comoda e più sicura potrebbe essere lunghissimo. E continuerà ad esserlo finché non esisteranno regole serie contro i cambi di casacca”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader M5S, Luigi Di, riguardo al senatore Ugo Grassi, eletto con il Movimento 5 Stelle che ha aderito da oggi al gruppo della. “Purtroppo al MoVimento è successo quando eravamo all’opposizione – aggiunge il ministro degli Esteri – e succede anche adesso. Non abbiamo mai avuto la presunzione di voler cambiare l’animo ...

fattoquotidiano : Ugo Grassi lascia il M5s e passa alla Lega, Di Maio: “Mostri il listino prezzi del mercato delle vacche aperto da S… - La7tv : #coffeebreak @ettore_licheri (M5s) contro la Lega: 'Nel 2011, quando è stato scritto il #MES, non c'eravamo noi, c'… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ugo Grassi lascia il M5s e passa alla Lega, Di Maio: “Mostri il listino prezzi del mercato delle vacche aperto da Salv… -