La Lazio è fuori dall’Europa Il Rennes vince 2-0

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Laè eliminata dall`Europa League. Al Roazhon Park il, che era giàdalla competizione, chiude il girone con una vittoria grazie alla doppietta di Gnagnon. La squadra di Simone Inzaghi gioca un brutto primo tempo, cerca di reagire nella ripresa, ma l`eliminazione diventa inevitabile, stante anche il successo del Cluj sul Celtic. Sospeso tra il Roazhon Park e Cluj, Simone Inzaghi adotta il turnover con 7 novità rispetto alla vittoria contro la Juventus: assenti Strakosha, Radu, Leiva e Milinkovic-Savic, panchina invece per Correa e Lulic. Non mancano tuttavia i big in campo a partire da Immobile, affiancato da Caicedo. Spazio anche a Luis Alberto e Lazzari oltre ad Acerbi, intoccabile in difesa. Primo tempo difficile per la, sorpresa dall’intensità dei padroni di casa: Gnagnon ci prova in proiezione offensiva, ancora più pericoloso Lea Siliki che costringe Proto ...

