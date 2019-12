La Lazio cade a Rennes | Inzaghi saluta l’Europa League

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Per lal’ultimo turno in trasferta contropoteva non essere decisivo ai fini della qualificazione ai sedicesimi di Europa, visti i soli sei punti conquistate nelle prime cinque giornate europee. Tutto dipendeva dall’altro match del girone Cluj-Celtic perché, in caso di non successo esterno degli scozzesi già certi della prima posizione, sarebbe stata inutile anche una vittoria dei biancocelesti. Al Roazhon Park passa il2-0 grazie alla doppietta di Gnagnon., la cronaca del match Nel corso della prima frazione di gara i ritmi del match sono decisamente blandi, con unatrasformata dal turnover attuato da Simone. Anche il, in lotta per un posto Champions in campionato ma ultimi nel girone di Europa, sembrano essere distratti dai prossimi impegni nazionali. La prima occasione arriva al minuto 25 con il destro da ...

