La Gran Bretagna dopo il trionfo dei tories  La Londra degli italiani è già cambiata

Leggi la notizia su corriere

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono dappertutto, camerieri, broker, attivisti conservatori: 700 mila persone I vecchi residenti corrono a registrarsi Tanti non si sentono più benvenuti

matteosalvinimi : Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna! ?? #GE19 - borghi_claudio : Mah, #maratonamentana secondo te perché la Gran Bretagna può permettersi sconquassi politici e fregarsene? Chissà c… - berlusconi : Sono certo che un nuovo referendum porterebbe la Gran Bretagna a rimanere nell'Unione Europea. Del resto non capisc… -