Kit Harington e Rose Leslie | che insieme sono felici anche senza Jon Snow

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Kita LondraKita LondraKita LondraKita LondraKita LondraKitstanno bene. Sei mesi dopo la fine di Game of Thrones e dopo avere detto addio a Jon. Gli attori, marito e moglie dal giugno 2018,stati fotografatiper la prima volta dallo scorso maggio. A Londra, all’uscita della chiesa di St. Boltolph-Without-Bishopsga, dove hanno trascorso qualche ora intonando i canti di Natale. L’attore, 32 anni, aveva scelto di farsi ricoverare in una struttura del Connecticut per «per lavorare su alcune questioni personali» mentre il finale della serie che ha cambiato la sua vita doveva ancora andare in onda. Del resto, quando era iniziato Game of Thrones lui era uno sconosciuto, appena uscito dalla scuola di recitazione. «Per dieci ...

