Kiko Nalli dimesso dall’ospedale | ma la sorella di Tina è in pensiero

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ha tenuto i fan con il fiato sospeso in questi giorni. Il noto hairstylist è stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito ad un malore. Ora sta bene, tanto che ha voluto tranquillizzare i suoi follower su Instagram. Tuttavia c’è chi è ancora inper lui, come ladiCipollari, Annarita. L’ex cognata ha parlato per mezzo del settimanale DiPiù, preoccupata del suo stato di salute, ma anche del suo rapporto con Ambra Lombardo, nuova fiamma di. Le perplessità delladiCome lo stessoha dichiarato, il malore è stato causato da stress e affaticamento. Secondo Annarita,digran parte del nervosismo discaturirebbe proprio dalla sua relazione con la Lombardo. “Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra” dice senza mezzi termini e andando dritta al punto. “Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si ...

zazoomblog : Kikò Nalli sui social: ‘Nessuna crisi tra me e Ambra’ - #Nalli #social: #‘Nessuna #crisi - KontroKulturaa : Kikò Nalli sui social: 'Nessuna crisi tra me e Ambra' - - GenovaOn : Annarita Cipollari, la sorella di Tina fa delle rivelazioni su Kiko Nalli e Ambra -