Kate Middleton come Lady D | stupisce Buckingham Palace FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ancora, questa cosa lasciando davvero tutti a bocca aperta. Nella serata dedicata all’ambasciatore del Regno Unito, la duchessa di Cambridge ha indossato un bellissimo abito blu notte e …. una tiara davvero particolare. A chi sarà appartenuto questo bellissimo gioiello? Scopritelo nell’articolo. Una vera regina Ieri sera si è svolta la serata di gala ain onore dell’ambasciatore del Regno Unito. Ovviamente non poteva mancare la giovane coppia reale e la bellezza diha lasciato tutti a bocca aperta. La duchessa di Cambridge ha indossato un bellissimo abito in velluto nero firmato da Alexander McQueen e a incorniciare il tutto aveva indosso la celebre tiara diD. L’aveva indossata anche un’altra volta e lein macchina con il gioiello in fronte avevano fatto il giro del mondo, ma ...

karanda97141587 : RT @Corriere: Kate Middleton con la tiara di Lady Diana al ricevimento a Palazzo - Italia_Notizie : Kate Middleton con la tiara di Lady Diana al ricevimento a Buckingham Palace - FilippoCarmigna : Kate Middleton «regina» con la tiara di Lady Diana al ricevimento a Palazzo -