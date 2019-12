Juvenuts, capo ultrà dei Viking condannato a cinque anni per tentata estorsione (Di giovedì 12 dicembre 2019) Lavinia Greci Secondo l'accusa, Loris Grancini, insieme ad altri due tifosi, avrebbe minacciato il titolare di un'agenzia milanese di eventi sportivi, costringendolo a procurare loro ticket tramite una "corsia preferenziale" Avrebbe minacciato il titolare di un'agenzia milanese che vendeva i biglietti dello stadio per conto delal Juventus, la "Easy Events", costringendolo a procurargli tagliandi d'ingresso con una "corsia preferenziale". Così, Loris Grancini, il capo dei "Viking", storico gruppo ultrà della Juventus, di Milano, è stato condannato in queste ore a cinque anni e sei mesi per tentata estorisione dal tribunale di Milano. Le richieste e le minacce In base alla ricostruzione fornita dal pubblico ministero Enrico Pavone, accolta dai giudici della sesta sezione penale, Grancini avrebbe intimato al proprietario della società di riservargli una sorta di trattamento di ...

