Juventus | terremoto tra i “Viking” | arrestato un ultras NOME E DETTAGLI

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Notizia grave per il mondojuventino. E’ stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere Loris Grancini, storico capo dei Viking, gruppo organizzato della, a processo con altri 2 tifosi (condannati a 5 e 4 anni) della curva perché avrebbe minacciato il titolare di una società milanese di eventi sportivi per costringerlo “a procurare loro biglietti” con una “corsia preferenziale” per le partite della ‘Vecchia Signora’, tra cui un match di Champions tra Juve e Real Madrid del 2015. Lo ha deciso la sesta sezione penale a seguito dell’inchiesta del pm di Milano Enrico Pavone.L'articolotra i “Viking”:unCalcioWeb.

