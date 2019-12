Juventus | Sarri svela | «Ecco la mia favorita per la Champions» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)vince anche a Leverkusen e in conferenza stampa: «la miaper la» Maurizioè intervenuto in conferenza stampa, come da tradizione, al termine della partita contro il Bayer Leverkusen. Gara che ha permesso alladi chiudere il girone diLeague con 16 punti sui 18 disponibili. Nell’esprimere la propria soddisfazione, così, il tecnico bianconero si è anche sbilanciato sull’esito della manifestazione. «La miaper laLeague? E’ il Manchester City», ha rivelato. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : Le parole della vigilia a Leverkusen ???? ?? La conferenza di #Sarri e @Miralem_Pjanic: - juventusfc : @Miralem_Pjanic @bayer04fussball @ManCity @ChampionsLeague @MATUIDIBlaise Finisce qui la conferenza stampa di Miste… -