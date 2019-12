Justice League | Zack Snyder condivide una nuova foto del suo Superman

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il registaha condiviso l'immagine della sua versione diin, in cui è presente Henry Cavill in un nuovo costume., regista originario del film, ha condiviso sul social network Vero unaimmagine del suo, in cui vediamo Henry Cavill con un nuovo costume total black. Il regista, che ha dovuto lasciare il comando didopo un grave lutto familiare, ha condiviso l'immagine dicon il suo costume nero, che il personaggio indossò per la prima volta dopo la sua risurrezione dopo la sua morte per mano di Doomsday. Con la didascalia che accompagna laha sottolineato il fatto che questa sarebbe stata la versione del supereroe. Dopo che ...

