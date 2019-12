Just Dance 2020 | Nuova stagione a tema invernale

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ubisoft® annuncia l’uscita di “Winter Wonderland”, il primo aggiornamento per, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre*. Grazie a questo aggiornamento gratuito, i giocatori potranno vivere delle feste davvero magiche e indimenticabili con un Winter Party e un Winter Gala nel gioco. Il Winter Party sarà disponibile dal 12 al 25 dicembre con un nuovo Torneo Famiglia boss e unaplaylist, accessibile tramite, oltre a due nuovi brani: Make it Jingle – Big Freedia, disponibile gratuitamente inper una settimana a partire dal 12 dicembre.Un nuovo brano che arriverà dal 19 dicembre. Sarà disponibile con un abbonamento valido aUnlimited o un periodo di prova attivo. Il Winter Gala sarà disponibile dal 16 gennaio al 2 ...

