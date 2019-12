Julio Cruz e Calciopoli | “Quel Bologna-Juve in cui mi fischiarono di tutto e diedero 7

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)“El Jardinero”è stato uno degli attaccanti più prolifici dell‘Inter post. E proprio di questo l’argentino ha parlato in una lunga intervista concessa a Infobae, ma il riferimento è precedente ai fatti che hanno poi condannato lantus, esattamente nel 2003, quando giocava nel. “Ci fu una partita contro lantus (aprile 2003, ndr) – si legge – Stavamo vincendo 2 a 0 gestendo con tranquillità, ma alla fine abbiamo pareggiato. Gli ultimi minuti furono qualcosa di incredibile, citutti i falli contro e7 minuti di recupero. Finimmo per pareggiare al 95′ minuto. Come furono possibili così tanti minuti di recupero? Ogni contatto con gli avversari era un fallo per loro. Uno poteva pensare che potesse capitare, ma poivenne alla luce. Fu qualcosa di molto forte, il calcio italiano è ...

Inter : ?? | GIARDINIERE Tutti i gol di Julio 'El Jardinero' Cruz! Dai, tutti ne abbiamo uno in particolare nel cuore... di… - CiMarco_ : #FiorentinaInter L'ultimo successo dell'Inter capolista risale invece al 02 dicembre 2007. L'Inter, allenata da Rob… - figurinepanini : Spesso ricordato per i gol decisivi da subentrato Julio Cruz è stato per anni temuto da tutte le difese della… -