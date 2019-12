Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Finale di stagione entusiasmante per l’Italia deled in particolare per, punta di diamante del movimento azzurro e da oggi unico atleta del Bel Paese ad aver trionfato al. Il 21enne torinese ormai non si ferma più e, dopo gli eccezionali risultati ottenuti recentemente nei Grand Slam di Brasilia (secondo) e Abu Dhabi (), si conferma anche a Qingdao (Cina) portando a casa unstorico nel torneo dei Maestri della categoria -66 kg. Con questo strabiliante risultatoincamera 1800 punti che gli consentono di superare il giapponese Joshiro Maruyama in vetta al ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il percorso del piemontese è cominciato con un importanteper waza-ari contro l’insidioso coreano Baul An (vice-campione olimpico in carica) e da quel momento in avanti ha cambiato passo costringendo il kazako Yeldos ...

OA_Sport : Judo, Manuel Lombardo incontenibile! Primo successo italiano al Masters, quinta Odette Giuffrida - flamminiog : RT @Coninews: DA URLOOOOOO! ???? A Qingdao Manuel #Lombardo centra uno strepitoso successo nei -66 kg del Masters 2019! ?? #JudoMasters #Ju… - fabrimoon : RT @Coninews: DA URLOOOOOO! ???? A Qingdao Manuel #Lombardo centra uno strepitoso successo nei -66 kg del Masters 2019! ?? #JudoMasters #Ju… -