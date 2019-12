James Bond | Disney vuole acquistare la saga? La battuta del CEO Bob Iger

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Unasupronunciata dal CEO della, Bob, ha scatenato online delle ipotesi non fondate sul possibile acquisto dellapotrebbe finire nelle mani della? Unadi Bobha scatenato le teorie e le supposizioni dopo la pubblicazione di una recente intervista. Time Magazine ha infatti proclamato l'amministratore delegato dellaUomo d'affari del 2019 grazie agli incassi miliardari ottenuti dai progetti dello studio che gestisce da anni. Bob, rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva quale franchise vorrebbetra Harry Potter, Il signore degli anelli e, ha risposto sicuro: "Non abbiamo intenzione dii diritti di nulla attualmente. Ma sono sempre stato un immenso fan di...

forumJuventus : 'Siamo noi i vostri James Bond' #Ancelotti #DeLaurentiis - Cinetvlandia : Nuove immagini del 25° film su #JamesBond 007 #Notimetodie #Bond #Bond25 #spy #spionaggio #DanielCraig… - NotizieVeloci : RT @badtasteit: #BobIger è l'uomo d'affari dell'anno per Time: 'Non compreremo altro, ma ho sempre amato James Bond...' -