J-Ax istiga Il Volo a All Together Now? La Hunziker imbarazzata (Di venerdì 13 dicembre 2019) All Together Now, J-Ax colpito da un cantante lirico punzecchia Il Volo. La reazione di Michelle Hunziker Diversi concorrenti si sono esibiti di fronte ai 100 giudici di All Together Now. Non è facile trovare il consenso di tutti, soprattutto quando i gusti musicali di chi si esibisce non sono in sintonia con quelli dei … L'articolo J-Ax istiga Il Volo a All Together Now? La Hunziker imbarazzata proviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : istiga Volo