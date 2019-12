Italia’s Got Talent la nuova edizione su Tv8 e Sky Uno dal 17 gennaio

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Italia’s Gotsu TV8 e Sky Uno ladal 17I giudici accanto a Lodovica Comello sono Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich Annuncio importantissimo questa sera durante l’Ante Factor di X Factor su Sky Uno e Tv8: è stata svelata la data di partenza delladi Italia’s Gotche partirà il 172020! Lodovica Comello è pronta per faremente la padrona di casa dello show che mostra ii più improbabili d’Italia e non solo, capaci di far divertire, commuovere ed emozionare il pubblico in sala. La formula è sempre la stessa: tante audizioni, tantii da scoprire e alla fine in diretta la finalissima in cui sarà il pubblico a scegliere ilo preferito. Giudici di questain onda su Tv8 e Sky Uno in contemporanea sono Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank ...

jesuisboni_ : @IlContiAndrea Uno è un ex concorrente di Italia’s Got Talent (francesco arienzo) l’altro sconosciuto a me - ekuonews : Da Italia's Got Talent a Teramo per lo spettacolo 'Diversamente Spettacolari' al Teatro Comunale. Parliamo di Damia… - MartyDreamy : Il mio talento speciale è riuscire a fare l'alfabeto intero ruttando grazie alla monster. Andrò a Italia's got talent per questo. -