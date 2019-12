Istat conferma | mancano posti Bonus asili nido fino 3 000 euro a famiglia

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) "I datino:neglie quelli disponibili pesano sul bilancio delle famiglie. Con il nuovo assegnoa 3.000molte famiglie potranno affrontare questa spesa e con investimenti 2,5 miliardi aumenteranno i". Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter.

