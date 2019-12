Israele di nuovo al voto | terza volta in meno di un anno

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)si appresta ad andare alper laindi unil 2 marzo 2020. Le forze politiche non sono riuscite a trovare un accordo e la Knesset è stata disciolta.alil 2 marzo 2020 Non sono bastate due elezioni e due premier incaricati, ovvero Benyamin Netanyahu e Benny Gantz per permettere al Parlamento di avere una maggioranza. La presa d’atto che nessun deputato ha messo insieme al60 colleghi su 120 per formare un governo non ha potuto far altro che portare all’indizione di una nuova data per le elezioni. Tutti i partiti in gioco non si erano auspicati questa soluzione e si sono accusati a vicenda, ma di fatto si stgià preparando per una campagna elettorale all’ultima preferenza. Decisivo il confronto con il popolo per l’attuale Premier Netanyahu incriminato per corruzione, frode e abuso di potere. E, non...

