Io Ricordo Piazza Fontana | nel cinquantesimo anniversario della strage | su Rai1 la

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giovanna Mezzogiorno Il 12 dicembre 1969 una bomba esplose nella Banca Nazionale dell’Agricoltura dia Milano, uccidendo diciassette persone e ferendone ottantotto. A distanza di cinquant’anni i parenti delle vittime non hanno avuto giustizia ed oggi Rai 1 dedica loro una docu-fiction intitolata Io, che racconta la tragedia e le successive vicissitudini legali attraverso vere testimonianze, materiale di repertorio e ricostruzione filmica. Io: cast e testimonianze Voce narrante e protagonista principaledocu-fiction è Giovanna Mezzogiorno nelle vesti di Francesca Dendena, figlia di Pietro, una delle vittime, professione imprenditore. La donna, che è morta nel 2010 ed ha cercato fino all’ultimo la verità su quanto avvenuto a suo padre, fondò e diresse l’Associazione dei Familiari delle Vittime di...

riotta : 12 12 1969 12 12 2019 In ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. In ricordo di chi si è battuto, inva… - SkyTG24 : A 50 anni dalla strage di #PiazzaFontana, il sindaco Sala ha chiesto scusa a nome di #Milano alla famiglia di Giuse… - Lulu6759 : RT @riotta: 12 12 1969 12 12 2019 In ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. In ricordo di chi si è battuto, invano, per mezz… -