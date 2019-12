Investe mamma e figlio sulle strisce | “Pensavo di aver preso un paletto”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Brutto incidente a Coccaglio, in provincia di Brescia: un’auto pirata ha investito unae suosul passeggino. I due, secondo le prime informazioni, stavano attrsando la stradapedonali quando all’improvviso la vettura li ha travolti. Dopo lo schianto il conducente si è dato alla fuga, lasciando la donna con ildi due anni senza soccorso. Il piccolo sarebbe grave e in pericolo di vita: all’arrivo dei soccorsi, infatti, ha presentato un trauma cranico. Sul posto sono giunte rapidamente alcune ambulanze e l’elisoccorso. Solo dopo alcune ore gli agenti hanno individuato la responsabile. Fermato il pirata La Polizia ha individuato il pirata della strada che ieri ha investito madre elasciandoli poi a terra in gravissime condizioni. Stando a quanto emerso si tratta di una giovane di 22 anni. Le prime dichiarazioni I ...

