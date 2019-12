Intesa Mipaaf-Barilla per valorizzare il grano duro italiano

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma, 12 dic. (askanews) – Il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e lainsieme perancor di più il grandoe la pasta ‘Made in Italy’. E’ questo il senso del protocollo firmato nella sede dela Roma tra la titolare del dicastero, Teresa Bellanova, e Paolo, vice presidente del Gruppo omonimo. Il protocollo, che ha valenza triennale, prevede, tra i vari punti, l’acquisto di 120 mila tonnellate in più, rispetto all’anno precedente, diper la pastanel 2020, la sottoscrizione di contratti di filiera per almeno il 70% delle proprie forniture annuali e una garanzia di premialità adeguata agli agricoltori. Il ministero farà la sua parte con 40 milioni di euro destinati fino al 2022 al sostegno di contratti di filiera. Il ministro Teresa Bellanova: ...

TeresaBellanova : In diretta dal @Mipaaf_ per la firma del protocollo di intesa per il grano duro italiano con @barillagroup. Nel 202… - barillagroup : Oggi al @Mipaaf_ con la Ministra @TeresaBellanova presentiamo il Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione della Fi… - Angela23763271 : RT @TeresaBellanova: In diretta dal @Mipaaf_ per la firma del protocollo di intesa per il grano duro italiano con @barillagroup. Nel 2020 p… -