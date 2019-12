Infortunio Ribery | necessaria stabilizzazione chirurgica dell’articolazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ha saltato l’allenamento della Fiorentina, dimostrando che difficilmente sarà in campo contro l’Inter La Fiorentina ha reso note le condizioni di Franck. Questo quando comunicato dal sito ufficiale viola. «Il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’ attività agonistica è stato proposto un trattamento diche verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verrano resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica.» Leggi su Calcionews24.com

