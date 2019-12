Indignados | 9 condanne in appello per gli scontri di Roma del 2011 | quasi 40 anni totali

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Noveper40di carcere. È questa la sentenza emessa dalla Prima Corte d’dia margine del processo per gli incidenti del 15 ottobreoccorsi durante la manifestazione deglia Piazza San Giov. Numerosi i reati contestati agli imputati, tra cui resistenza aggravata a pubblico ufficiale, devastazioni, lesioni aggravate, incendio doloso, turbativa dell’ordine pubblico, interruzione di pubblico ufficio. La condanna più alta è stata inflitta a Giacomo Spinelli (6e mezzo di carcere), accusato di aver materialmente appiccato l’incendio al mezzo blindato. Il blindato incendiato durante la manifestazione degliLa Corte d’diha inoltre inflitto 6di carcere a David Ceccarelli, 5e 11 mesi a Emanuele Bonafede, 5e 4 mesi a Nadia Vecchioli, Fabrizio Lisci e Richard Yave ...

