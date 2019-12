In cerca di uno smartphone? Ecco quale iPhone comprare

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Se ti stai chiedendo, abbiamo realizzato una guida all’acquisto per aiutarti nella scelta del device giusto per te. L’azienda di Cupertino propone un’ampia scelta di modelli, soprattutto dispositivi di fascia alta come l’XS e l’11 Pro, altrimenti per un prezzo meno elevato puoi optare per l’8, uscito nel 2017 ma ancora un ottimo telefono, oppure per un cellulare economico come l’7, non proprio un top di gamma, anche se sempre valido.una guida completa per capirescegliere e acquistare nel 2020.7 128GB: il miglioreeconomico Tra i telefoni della mela morsicata più economici c’è l'7, un modello uscito sul mercato nel 2016, tuttavia ancora abbastanza attuale. Nonostante abbia qualche anno alle spalle rimane un buon cellulare, soprattutto se si vogliono spendere non più di 300 euro, acquistando ...

1000_best : RT @MunaronLuisella: PERCHÉ NE RESTA SEMPRE UNO E IL PIÙ BELLO? MERCURY PASTORE ABRUZZESE DI 3 MESI, CERCA UNA CASINA, È IN CANILE, È L UL… - Legambiente_EmR : RT @Legambiente: #PremioInnovazione, settore mobilità sostenibile: premio a @auting_IT che ha ideato una piattaforma di car sharing #peerto… - DianaNapolitan4 : RT @MunaronLuisella: PERCHÉ NE RESTA SEMPRE UNO E IL PIÙ BELLO? MERCURY PASTORE ABRUZZESE DI 3 MESI, CERCA UNA CASINA, È IN CANILE, È L UL… -